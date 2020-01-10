2020-01-10T16:11:48+03:00
Происшествия

Задержанному под Калининградом «черному старателю» грозит реальный срок за решеткой

Полиция возбудила первое после вступления в силу нового закона о добыче янтаря уголовное дело
Игорь ОРЕХОВ
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Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Зеленоградскому району в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий задержали 40-летнего калининградца, который незаконно добывал янтарь в районе поселка Вербное. Это могла бы быть вполне рядовая новость для нашего региона, если б не одно важное обстоятельство.

- В связи с тем, что ранее мужчина уже неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения, органами следствия в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, - сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая.

И это уголовное дело стало первым после вступления в силу в декабре прошлого года Федерального закона, по которому «черные старатели» теперь могут получить реальный срок за решеткой. Отныне санкции части 2 статьи 225 УК, которая фигурирует в документах, предусматривают для виновных «лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере от 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев или без такового».

ИСТОЧНИК KP.RU

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