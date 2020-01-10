2020-01-10T17:21:54+03:00
Общество

В Калининграде пострадавшие в ДТП с грузовиком пешеходы отсудили компенсацию

Ленинградский районный суд взыскал пользу каждого из пострадавших по 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда
Виктор Сергеев
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Летом 2018 года на улице Арсенальной в Калининграде с платформы проезжающего грузовика произошел самопроизвольный выход гидравлической опоры. В результате травмы получили находившиеся около дороги пешеходы.

Горожане подали в суд и потребовали взыскать с виновника ДТП моральный ущерб.

Суд установил, что водитель грузовика также является его владельцем, поэтому он должен компенсировать ущерб. Ленинградский районный суд взыскал пользу каждого из пострадавших по 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также по 10 тысяч – компенсации расходов на услуги представителя.

Водитель подал апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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