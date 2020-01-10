В Калининграде пострадавшие в ДТП с грузовиком пешеходы отсудили компенсацию
Летом 2018 года на улице Арсенальной в Калининграде с платформы проезжающего грузовика произошел самопроизвольный выход гидравлической опоры. В результате травмы получили находившиеся около дороги пешеходы.
Горожане подали в суд и потребовали взыскать с виновника ДТП моральный ущерб.
Суд установил, что водитель грузовика также является его владельцем, поэтому он должен компенсировать ущерб. Ленинградский районный суд взыскал пользу каждого из пострадавших по 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также по 10 тысяч – компенсации расходов на услуги представителя.
Водитель подал апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.
ИСТОЧНИК KP.RU