Калининградский зоопарк завалили непроданными новогодними елками

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:49:57+03:00

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В Калининградский зоопарк привезли множество елок, которые не смогли подать накануне Нового года. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

- В этом году «хвойные витамины» обрушились на зоопарк прямо 1 января. Мы от всей души благодарим самоотверженных участников елочных базаров, которые, жертвуя заслуженным отдыхом, везли нераспроданные деревья нашим животным! – рассказали в пресс-службе зоопарка и уточнили, что новогодних елок было так много, что уже 2 января складывать их было практически некуда.

Зато животные порадовались – почти все получили хвойные деревья.

Ели, пихты и сосны богаты витамином С, звери не прочь ими полакомиться.

Интересно, но почти все копытные животные, да и медведи, и кабаны, с удовольствием едят елки, когда не хватает витаминов.

В прошлом году в январе Калининградский зоопарк отказался принимать новогодние елки у населения.

Связано это было с тем, что на елках часто остается мишура, «дождик» и остатки прочих украшений, а это может быть опасно для животных.

ИСТОЧНИК KP.RU