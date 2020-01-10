2020-01-10T18:35:09+03:00
Происшествия

Вахтовика их Самары будут судить за убийство калининградца

Мужчина сначала избил собутыльника, а затем завершил начатое двумя ударами ножа в шею и голову.
Виктор Сергеев
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В сентябре прошлого года житель Самары, работавший в Пионерском вахтовым методом, выпивал со своим знакомым. Во время застолья между мужчинами возникла ссора, в ходе которой вахтовик сначала избил собутыльника, а затем завершил начатое двумя ударами ножа в шею и голову.

От полученных ранений калининградец скончался спустя непродолжительное время.

На гостя региона завели уголовное дело по статье «Убийство». Как сообщает пресс-служба Светлогорского городского суда, заседание по уголовному делу назначено на 14 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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