2020-01-11T11:41:30+03:00
Происшествия

В Гусеве задержан интернет-мошенник, бравший с покупателей аванс, но не отправлявший им товар

Поиск злоумышленника начался после заявления жительницы Санкт-Петербурга
Иван МАРКОВ
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В Гусеве задержан мошенник, «разводивший» покупателей на сайтах бесплатных объявлений. На одно из таких объявлений купилась жительница Санкт-Петербурга, которой понадобилась шуба. Связавшись с продавцом, потерпевшая перечислила на его банковский счет деньги, после чего он перестал выходить на связь. Немного подождав, женщина написала заявление в полицию.

- Получив информацию о движении по счету заявительницы из банка, полицейские выяснили, на чей счет были переведены деньги, -0 сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области. - Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, было установлено, что к краже причастен ранее судимый 24-летний местный житель.

По данным полиции, мужчина выкладывал в сеть объявления о продаже самых востребованных товаров по заниженной цене. Договорившись с покупателем, он убеждал его перевести предоплату, после чего переставал выходить на связь. По предварительным данным, подозреваемый причастен к десяти подобным эпизодам.

Пока ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, предусмотренное статьей УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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