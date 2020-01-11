В Гусеве задержан интернет-мошенник, бравший с покупателей аванс, но не отправлявший им товар
В Гусеве задержан мошенник, «разводивший» покупателей на сайтах бесплатных объявлений. На одно из таких объявлений купилась жительница Санкт-Петербурга, которой понадобилась шуба. Связавшись с продавцом, потерпевшая перечислила на его банковский счет деньги, после чего он перестал выходить на связь. Немного подождав, женщина написала заявление в полицию.
- Получив информацию о движении по счету заявительницы из банка, полицейские выяснили, на чей счет были переведены деньги, -0 сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области. - Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, было установлено, что к краже причастен ранее судимый 24-летний местный житель.
По данным полиции, мужчина выкладывал в сеть объявления о продаже самых востребованных товаров по заниженной цене. Договорившись с покупателем, он убеждал его перевести предоплату, после чего переставал выходить на связь. По предварительным данным, подозреваемый причастен к десяти подобным эпизодам.
Пока ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, предусмотренное статьей УК РФ «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU