В Калининграде тротуарное ограждение вновь стало причиной ДТП на улице Шатурской
В Калининграде на улице Шатурской в районе перекрестка с Шатурским переулком вечером 10 января столкнулись Ауди и Мерседес. Первое, на что обратили внимание подписчики сообщества автомобилистов Калининградской области (фотографии ДТП появились там) – участником аварии стал 123-й Мерседес, который начали выпускать в середине 70-х годов прошлого века.
- Опять 123-го убили, - написал один из комментаторов, которого тут же поддержали полутора десятками лайков. - Так скоро ни одного не останется. Остановитесь!
Однако потом автомобилисты начали разбираться в причинах столкновения (оно тут происходит уже не в первый раз), и появилась версия о том, что снова виновато установленное во время реконструкции магистрали тротуарное ограждение.
- Каждый день там езжу, - заявил другой подписчик. - Чтобы увидеть машину из-за этого гребаного забора, хоть из авто выходи и за угол заглядывай! Этот забор под таким углом как сплошная стена! Вечером полегче, хоть свет от фар видно!
ИСТОЧНИК KP.RU