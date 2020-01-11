2020-01-11T12:24:45+03:00
Происшествия

В Калининграде тротуарное ограждение вновь стало причиной ДТП на улице Шатурской

Иван МАРКОВ
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Столкновение в районе перекрестка с Шатурским переулкомСтолкновение в районе перекрестка с Шатурским переулкомФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде на улице Шатурской в районе перекрестка с Шатурским переулком вечером 10 января столкнулись Ауди и Мерседес. Первое, на что обратили внимание подписчики сообщества автомобилистов Калининградской области (фотографии ДТП появились там) – участником аварии стал 123-й Мерседес, который начали выпускать в середине 70-х годов прошлого века.

- Опять 123-го убили, - написал один из комментаторов, которого тут же поддержали полутора десятками лайков. - Так скоро ни одного не останется. Остановитесь!

Однако потом автомобилисты начали разбираться в причинах столкновения (оно тут происходит уже не в первый раз), и появилась версия о том, что снова виновато установленное во время реконструкции магистрали тротуарное ограждение.

- Каждый день там езжу, - заявил другой подписчик. - Чтобы увидеть машину из-за этого гребаного забора, хоть из авто выходи и за угол заглядывай! Этот забор под таким углом как сплошная стена! Вечером полегче, хоть свет от фар видно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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