В Калининграде на пешеходном переходе улицы Сибирякова сбили женщину

11 Янв. 2020 2020-01-11T13:55:49+03:00

Фото, сделанное после ДТП на улице Сибирякова Фото: УМВД по Калининградской области

С телесными повреждениями она была доставлена в больницу

Изменить размер текста: A A

Вечером 10 января в Калининграде на улице Сибирякова произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, переходивший дорогу по нерегулируемому переходу.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, 48-летняя женщина пыталась пересечь улицу в районе дома №36, но в этот момент со стороны улицы Горького летел автомобиль Лексус под управлением 35-летней водительницы, который наехал на нее. В результате пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

Всего же на пятницу водители нарушили правила проезда пешеходных переходов 15 раз, за что и были привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU