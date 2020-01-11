В Калининграде на пешеходном переходе улицы Сибирякова сбили женщину
Вечером 10 января в Калининграде на улице Сибирякова произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, переходивший дорогу по нерегулируемому переходу.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, 48-летняя женщина пыталась пересечь улицу в районе дома №36, но в этот момент со стороны улицы Горького летел автомобиль Лексус под управлением 35-летней водительницы, который наехал на нее. В результате пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
Всего же на пятницу водители нарушили правила проезда пешеходных переходов 15 раз, за что и были привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU