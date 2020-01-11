2020-01-11T13:55:49+03:00
Происшествия

В Калининграде на пешеходном переходе улицы Сибирякова сбили женщину

С телесными повреждениями она была доставлена в больницу
Иван МАРКОВ
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Фото, сделанное после ДТП на улице СибиряковаФото, сделанное после ДТП на улице СибиряковаФото: УМВД по Калининградской области
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Вечером 10 января в Калининграде на улице Сибирякова произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, переходивший дорогу по нерегулируемому переходу.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, 48-летняя женщина пыталась пересечь улицу в районе дома №36, но в этот момент со стороны улицы Горького летел автомобиль Лексус под управлением 35-летней водительницы, который наехал на нее. В результате пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

Всего же на пятницу водители нарушили правила проезда пешеходных переходов 15 раз, за что и были привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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