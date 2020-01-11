В Гдыне задержали пьяную супружескую пару из России, гулявшую ночью с трехлетним ребенком

11 Янв. 2020 2020-01-11T14:52:26+03:00

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В Гдыне 7 января была задержана супружеская пара из России, гулявшая по улицам города во втором часу ночи в весьма нетрезвом состоянии. Об этом 10 января сообщил сайт польского культурного центра в Калининграде со ссылкой на портал trojmiasto.pl.

- Оператор городского видеонаблюдения увидел их в ту ночь, когда, едва держась на ногах, они шли с трехлетним ребенком в коляске в центре Гдыни, - сообщает польское издание.

После того, как супруги были задержаны полицейским патрулем, алкотестер показал, что у мужа было 2,5 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе, а у жены - более 1,5 промилле.

- Мужчина имел большие трудности с передвижением, а женщина сохраняла вертикальное положение благодаря коляске, которую толкала, - заявил пресс-секретарь гдыньской городской стражи Леонард Вавжиняк. - В какой-то момент, однако, она отставила коляску в сторону и справила свою нужду на тротуаре.

Семейство объяснило, что той ночью оно возвращалось в гостиницу с вечеринки. В итоге, их ребенок отправился на ночь в социальный центр для детей, а полиция направила дело в семейный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU