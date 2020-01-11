В Калининграде на улице Горького подожгли одну машину, но сгорело две

11 Янв. 2020 2020-01-11T16:19:34+03:00

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В ночь с 10 на 11 января в Калининграде на улице Горького загорелся автомобиль (сигнал об этом поступил в половине второго часа ночи). Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, у «Шкоды Рапид» горел моторный отсек, а также огнем поврежден салон.

Также от огня пострадал и автомобиль, припаркованный рядом – у «Хендай 130» повреждено багажное отделение и салон.

Тем не менее, в ведомстве считают, что реагирование сил и средств МЧС было своевременным. В ликвидации возгорания принимали участие сразу 12 человек из двух пожарных частей. Человеческих жертв и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU