2020-01-11T17:14:41+03:00
Общество

Без паники! На морском побережье Калининградской области нет разлива нефти

Похожее на нефтепродукты вещество на пляже у поселка Мечниково оказалось природным минералом глауконитом
Ольга Гончарова
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Разлив нефти на Балтике не обнаруженРазлив нефти на Балтике не обнаруженФото: Атлантическое отделение Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН
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7 января в СМИ появилась тревожная информация о предположительном загрязнении нефтепродуктами морского пляжа у поселка Мечниково.

Сотрудники Атлантического отделения Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН выехали на побережье, осмотрели место и отобрали пробы песка с примесью частиц черного цвета.

- Анализ песчаной пробы показал наличие значительного числа зерен глауконита – природного минерала черного цвета с зеленоватым оттенком. Источником глауконита являются отложения в поселке Янтарном, которые при господствовавших в начале января сильных ветрах западных румбов и волнении интенсивно размывались, а 5-6 января ветрами северных румбов скоростью до 10 метров в секунду, переносились вдольбереговым течением на юг и отложились на пляже у Мечниково, - сообщила «Комсомолке» Марина Ульянова заведующая лабораторией геоэкологии АО Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН.

Ученые говорят, что песок на пляжах морского побережья Калининградской области преимущественно кварц-полевошпатовый:

- Кварц в песках прозрачный и молочно-белый, поэтому он придает песку светлый цвет. За темные оттенки отвечают «тяжелые» минералы. Среди них чаще всего встречаются почти черные зерна магнетита и гематита, однако на поверхности песка на пляже у Мечниково 7 января наблюдалось высокое содержание именно глауконита. От схожих с ним по цвету магнетита и гематита его отличает отсутствие магнитных свойств. На фото песка, отобранного с пляжа в Мечниково, отчетливо видны прозрачные частицы кварца и черные зерна глауконита.

Так что паника по поводу экологического бедствия и нефтяного загрязнения наших берегов оказалась полностью безосновательной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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