2020-01-11T17:44:23+03:00
Происшествия

В Черняховском районе обнаружена 250-килограммовая авиабомба

Также боеприпас времен войны найден в Краснознаменском районе
Иван МАРКОВ
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10 января калининградские спасатели провели мероприятия по уничтожению двух фугасных авиабомб, обнаруженных ранее в Черняховском и Краснознаменском районах.

Сначала специалисты Невского спасательного центра в 14:10 вывезли на полигон авиабомбу ФАБ-250 с территории поселка Шоссейное Черняховского городского округа, а потом в 16:11 авиабомбу ФАБ-50 из поселка Правдино Краснознаменского городского округа.

Обе бомбы пролежали в земле с времен Великой Отечественной войны. Для их уничтожения привлекались 4 сотрудника Невского спасательного центра и полиции, а также 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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