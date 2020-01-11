В Черняховском районе обнаружена 250-килограммовая авиабомба
10 января калининградские спасатели провели мероприятия по уничтожению двух фугасных авиабомб, обнаруженных ранее в Черняховском и Краснознаменском районах.
Сначала специалисты Невского спасательного центра в 14:10 вывезли на полигон авиабомбу ФАБ-250 с территории поселка Шоссейное Черняховского городского округа, а потом в 16:11 авиабомбу ФАБ-50 из поселка Правдино Краснознаменского городского округа.
Обе бомбы пролежали в земле с времен Великой Отечественной войны. Для их уничтожения привлекались 4 сотрудника Невского спасательного центра и полиции, а также 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU