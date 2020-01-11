2020-01-11T19:03:31+03:00
Происшествия

В Светлом мужчина унес с полки супермаркета портативные колонки и гарнитуру

Злоумышленник попал в объектив камеры видеонаблюдения
Иван МАРКОВ
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Злоумышленник в супермаркете ДНСЗлоумышленник в супермаркете ДНСФото: УМВД по Калининградской области
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В Светлом объявили в розыск мужчину, подозреваемого в краже товаров из супермаркета электроники ДНС. На опубликованном пресс-службой УМВД по Калининградской области видео видно, как злоумышленник прячет в свою висящую на плече сумку два предмета, которые он берет с прилавка.

В ориентировке говорится, что молодому человеку на вид 20-25 лет, он одет в синюю куртку, синие джинсы, черные кроссовки и черную шапку. По словам сотрудников супермаркета, похитить ему удалось портативные колонки и гарнитуру на сумму более 12 тысяч рублей.

Если вы узнали изображенного на видео гражданина, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40152) 3-53-02 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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