В Светлом мужчина унес с полки супермаркета портативные колонки и гарнитуру
В Светлом объявили в розыск мужчину, подозреваемого в краже товаров из супермаркета электроники ДНС. На опубликованном пресс-службой УМВД по Калининградской области видео видно, как злоумышленник прячет в свою висящую на плече сумку два предмета, которые он берет с прилавка.
В ориентировке говорится, что молодому человеку на вид 20-25 лет, он одет в синюю куртку, синие джинсы, черные кроссовки и черную шапку. По словам сотрудников супермаркета, похитить ему удалось портативные колонки и гарнитуру на сумму более 12 тысяч рублей.
Если вы узнали изображенного на видео гражданина, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40152) 3-53-02 либо 02.
ИСТОЧНИК KP.RU