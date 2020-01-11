В Зеленоградском районе найдено тело грибника, пропавшего в начале октября прошлого года

11 Янв. 2020 2020-01-11T19:34:28+03:00

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Сегодня утром волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» обнаружили недалеко от поселка Дунаевка Зеленоградского района тело 79-летнего мужчины, пропавшего в октябре прошлого года. Об этом «Комсомолке» сообщил старший координатор отряда Александр Носовский. Останки мужчины были найдены в зарослях боярышника у железнодорожной станции.

Напомним, Василий Павлович Антонюк уехал в лес за грибами 8 октября и пропал. Уже в ноябре за информацию о его местонахождении родственники предлагали крупное денежное вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU