В Зеленоградском районе найдено тело грибника, пропавшего в начале октября прошлого года
Останки тела мужчины обнаружили поисковики отряда «Запад»
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Сегодня утром волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» обнаружили недалеко от поселка Дунаевка Зеленоградского района тело 79-летнего мужчины, пропавшего в октябре прошлого года. Об этом «Комсомолке» сообщил старший координатор отряда Александр Носовский. Останки мужчины были найдены в зарослях боярышника у железнодорожной станции.
Напомним, Василий Павлович Антонюк уехал в лес за грибами 8 октября и пропал. Уже в ноябре за информацию о его местонахождении родственники предлагали крупное денежное вознаграждение.
ИСТОЧНИК KP.RU