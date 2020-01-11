Калининградские заключенные получат заказ на пошив шевронов для силовиков

11 Янв. 2020 2020-01-11T20:44:31+03:00

В УФСИН по Калининградской области сообщили о приобретении новой швейной машинки

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В калининградской исправительной колонии №9 теперь есть новая швейная машинка, при помощи которой заключенные смогут заниматься вышиванием. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Калининградской области.

- Устройство с помощью программного обеспечения и специальных материалов способно функционировать в традиционных техниках, например, гладью или крестиком, а также в оригинальных – с использованием пряжи или лент, - пояснили в пресс-службе.

Как отметили в ИК-9, осужденные теперь смогут выполнять заказы в технике «сфумато» (фотостежок), а также создавать изделия по методике рукоделия, не связанной с вышивкой. Например, создавать кружева ришелье, нашивать аппликации или простегивать изделия после пэчворка (техника лоскутного шитья).

- Благодаря новому оборудованию в ИК-9 готовы украшать одежду, постельные принадлежности, полотенца или обувь разнообразной вышивкой, - добавили в ведомстве. - С 2020 года также запланировано взаимодействие с представителями силовых ведомств Калининградской области по пошиву шевронов и нашивок для форменной одежды.

ИСТОЧНИК KP.RU