Заключенный, приготовивший селедку под шубой, победил в кулинарном конкурсе калининградской исправительной колонии
8 января в исправительной колонии №13, расположенной в поселке Славяновка, прошли спортивные, культурно-массовые и кулинарные конкурсы с целью полезной занятости заключенных в свободное время.
После соревнований по хоккею с мячом в столовой исправительного учреждения восемь осужденных состязались в приготовлении новогодних блюд.
- Жюри из числа сотрудников учреждения оценили талант участников, которые подготовили традиционные блюда к праздничному столу – салаты селедку под шубой, оливье и винегрет, модернизированную закуску «мухоморы», вкусные мясные и сладкие пироги, - сообщает пресс-служба УФСИН по Калининградской области. - По итогам конкурса жюри единогласно выбрали осужденного, который приготовил селедку под шубой. Причем блюдо оказалось не только вкусным, но и красиво украшенным.
ИСТОЧНИК KP.RU