2020-01-11T20:59:06+03:00
Общество

Заключенный, приготовивший селедку под шубой, победил в кулинарном конкурсе калининградской исправительной колонии

Члены жюри отметили, что блюдо оказалось «не только вкусным, но и красиво украшенным»
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Снятие пробы с селедки под шубойСнятие пробы с селедки под шубойФото: УФСИН по Калининградской области
Изменить размер текста:

8 января в исправительной колонии №13, расположенной в поселке Славяновка, прошли спортивные, культурно-массовые и кулинарные конкурсы с целью полезной занятости заключенных в свободное время.

После соревнований по хоккею с мячом в столовой исправительного учреждения восемь осужденных состязались в приготовлении новогодних блюд.

- Жюри из числа сотрудников учреждения оценили талант участников, которые подготовили традиционные блюда к праздничному столу – салаты селедку под шубой, оливье и винегрет, модернизированную закуску «мухоморы», вкусные мясные и сладкие пироги, - сообщает пресс-служба УФСИН по Калининградской области. - По итогам конкурса жюри единогласно выбрали осужденного, который приготовил селедку под шубой. Причем блюдо оказалось не только вкусным, но и красиво украшенным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заключенный, приготовивший селедку под шубой, победил в кулинарном конкурсе калининградской исправительной колонии
Калининградские заключенные получат заказ на пошив шевронов для силовиков
В Зеленоградском районе найдено тело грибника, пропавшего в начале октября прошлого года
В Светлом мужчина унес с полки супермаркета портативные колонки и гарнитуру
В Черняховском районе обнаружена 250-килограммовая авиабомба
Без паники! На морском побережье Калининградской области нет разлива нефти
В Калининграде на улице Горького подожгли одну машину, но сгорело две
В Гдыне задержали пьяную супружескую пару из России, гулявшую ночью с трехлетним ребенком
В Калининграде на пешеходном переходе улицы Сибирякова сбили женщину
В Калининграде тротуарное ограждение вновь стало причиной ДТП на улице Шатурской
В Гусеве задержан интернет-мошенник, бравший с покупателей аванс, но не отправлявший им товар
Вахтовика их Самары будут судить за убийство калининградца
Калининградский зоопарк завалили непроданными новогодними елками
В Калининграде пострадавшие в ДТП с грузовиком пешеходы отсудили компенсацию
В Черняховске создали макет древнего замка
Задержанному под Калининградом «черному старателю» грозит реальный срок за решеткой
В Калининграде на выходных пройдут массовые проверки водителей на трезвость
В Светлом построят завод по производству белковых концентратов за 2,8 млрд рублей
Полицейские изъяли у двух жителей Гурьевска 3 кг марихуаны
Впереди — 4 премьеры в калининградской драме
В 2020 году в Калининграде ожидается самый низкий уровень рождаемости в России
На новогодних каникулах камеры «Безопасного города» зафиксировали 67 инцидентов в области
Экстремала из Зеленоградска подожгли в Екатеринбурге
Станислав Черчесов покинул калининградскую «Балтику»
В новогодние праздники у калининградцев на границе отобрали более 60 кг польских и литовских продуктов
Власти выдали разрешение на строительство Музея русской живописи и прикладного искусства в Калининграде