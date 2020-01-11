Заключенный, приготовивший селедку под шубой, победил в кулинарном конкурсе калининградской исправительной колонии

11 Янв. 2020 2020-01-11T20:59:06+03:00

Снятие пробы с селедки под шубой Фото: УФСИН по Калининградской области

Члены жюри отметили, что блюдо оказалось «не только вкусным, но и красиво украшенным»

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8 января в исправительной колонии №13, расположенной в поселке Славяновка, прошли спортивные, культурно-массовые и кулинарные конкурсы с целью полезной занятости заключенных в свободное время.

После соревнований по хоккею с мячом в столовой исправительного учреждения восемь осужденных состязались в приготовлении новогодних блюд.

- Жюри из числа сотрудников учреждения оценили талант участников, которые подготовили традиционные блюда к праздничному столу – салаты селедку под шубой, оливье и винегрет, модернизированную закуску «мухоморы», вкусные мясные и сладкие пироги, - сообщает пресс-служба УФСИН по Калининградской области. - По итогам конкурса жюри единогласно выбрали осужденного, который приготовил селедку под шубой. Причем блюдо оказалось не только вкусным, но и красиво украшенным.

ИСТОЧНИК KP.RU