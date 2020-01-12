В Калининграде на Батальной под колеса авто попала 12-летняя школьница
Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу
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В минувшую субботу в Калининграде на улице Батальной в ДТП пострадала 12-летняя школьница. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, дорожный инцидент произошел около 16 часов.
По предварительной информации, автомобиль «Ивеко» под управлением 51-летнего водителя в районе дома № 22 сбил девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU