Очевидцы опубликовали видео со сгоревшими автомобилями на Горького в Калининграде
Ролик выложили жильцы, проживающие на верхних этажах соседнего дома
Кадр видеороликаФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Пожар на Горького, в котором сгорели два автомобиля попал на видео. Ролик выложили в Сообществе автомобилистов во «ВКонтакте», проживающие на верхних этажах соседнего дома. На видео слышны громкие хлопки.
Напомним, возгорание произошло в ночь с 10 на 11 января. У «Шкоды Рапид» горел моторный отсек, а также огнем поврежден салон. Также от огня пострадал и автомобиль, припаркованный рядом – у «Хендай 130» повреждено багажное отделение и салон.
В ночь с 10 на 11 января 2020 года на ул. Горького в Калининграде горели два автомобиля..
ИСТОЧНИК KP.RU