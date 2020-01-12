2020-01-12T13:19:36+03:00
Происшествия

Очевидцы опубликовали видео со сгоревшими автомобилями на Горького в Калининграде

Ролик выложили жильцы, проживающие на верхних этажах соседнего дома
Сергей Богров
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Кадр видеороликаКадр видеороликаФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Пожар на Горького, в котором сгорели два автомобиля попал на видео. Ролик выложили в Сообществе автомобилистов во «ВКонтакте», проживающие на верхних этажах соседнего дома. На видео слышны громкие хлопки.

Напомним, возгорание произошло в ночь с 10 на 11 января. У «Шкоды Рапид» горел моторный отсек, а также огнем поврежден салон. Также от огня пострадал и автомобиль, припаркованный рядом – у «Хендай 130» повреждено багажное отделение и салон.

В ночь с 10 на 11 января 2020 года на ул. Горького в Калининграде горели два автомобиля..

ИСТОЧНИК KP.RU

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