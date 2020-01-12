За десять лет число кадетов в Калининградской области увеличилось в 5 раз

12 Янв. 2020 2020-01-12T14:43:41+03:00

Сейчас в них обучается почти 4 тысячи человек

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С 2010 года численность обучающихся кадетских классов в Калининградской области возросла более чем в 5 раз с 729 до 3 860 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Около четверти из них общевойсковой направленности, 16 % – классы МЧС, 13 % – военно-морской направленности, 11 % – классы МВД, 10 % – пограничной направленности. В этом году кадетские классы работают в 50 школах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU