Под Калининградом «Опель» сбил 50-летнюю женщину, вышедшую на дорогу из-за другой машины
За рулем находился 63-летний водитель
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В Полесске 11 января около 8 часов утра «Опель» сбил 50-летнюю женщину. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Автомобиль «Опель» под управлением 63-летнего водителя двигался по улице Калининградской. В районе дома № 46 он сбил женщину, которая вышла на дорогу из-за движущейся машины. В результате пешеход получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU