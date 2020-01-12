Под Калининградом «Опель» сбил 50-летнюю женщину, вышедшую на дорогу из-за другой машины

12 Янв. 2020 2020-01-12T15:21:03+03:00

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В Полесске 11 января около 8 часов утра «Опель» сбил 50-летнюю женщину. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Автомобиль «Опель» под управлением 63-летнего водителя двигался по улице Калининградской. В районе дома № 46 он сбил женщину, которая вышла на дорогу из-за движущейся машины. В результате пешеход получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU