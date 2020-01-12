На Балтийской трассе «Део Матиз» с 69-летним водителем вылетел в кювет

12 Янв. 2020 2020-01-12T17:09:53+03:00

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На трассе Калининград-Балтийск произошло ДТП с участием «Део Матиз». Как сообщили в УМВД, инцидент произошел около полудня.

По предварительной информации, 69-летний водитель не справился с управлением и автомобиль съехало с дороги в кювет. Пожилой мужчина не получил серьезных травм.

Ранее очевидцы сообщали в соцсетях, что на место инцидента выезжала бригада скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU