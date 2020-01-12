«Балтберегозащита»: К 2024 году в Светлогорске появится пляж шириной 70 метров

12 Янв. 2020 2020-01-12T18:47:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2024 году в Светлогорске должен появиться пляж шириной 70 метров. Об этом заявили сотрудники «Балгберегозащиты», сообщает ГТРК «Калининград».

— К 2023-2024 году здесь должен появиться широкий надводный пляж, шириной до 70 метров, высотой до 2 с половиной метров. Начиная от речки Светлогорки до посёлка Отрадное, общая протяжённость — 4 с половиной километра, — сказал замдиректора ведомства Евгений Бурнашов.

Сейчас в Светлогорске подходят к завершению работы по установке бун. Монтаж деревянных волнорезов завершен на 90%. Они будут защищать променад от штормов и будут удерживать песок на пляже.

ИСТОЧНИК KP.RU