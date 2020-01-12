«Балтберегозащита»: К 2024 году в Светлогорске появится пляж шириной 70 метров
В 2024 году в Светлогорске должен появиться пляж шириной 70 метров. Об этом заявили сотрудники «Балгберегозащиты», сообщает ГТРК «Калининград».
— К 2023-2024 году здесь должен появиться широкий надводный пляж, шириной до 70 метров, высотой до 2 с половиной метров. Начиная от речки Светлогорки до посёлка Отрадное, общая протяжённость — 4 с половиной километра, — сказал замдиректора ведомства Евгений Бурнашов.
Сейчас в Светлогорске подходят к завершению работы по установке бун. Монтаж деревянных волнорезов завершен на 90%. Они будут защищать променад от штормов и будут удерживать песок на пляже.
ИСТОЧНИК KP.RU