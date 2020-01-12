2020-01-12T18:47:17+03:00
Общество

«Балтберегозащита»: К 2024 году в Светлогорске появится пляж шириной 70 метров

Общая протяженность составит 4 км
Сергей Богров
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2024 году в Светлогорске должен появиться пляж шириной 70 метров. Об этом заявили сотрудники «Балгберегозащиты», сообщает ГТРК «Калининград».

— К 2023-2024 году здесь должен появиться широкий надводный пляж, шириной до 70 метров, высотой до 2 с половиной метров. Начиная от речки Светлогорки до посёлка Отрадное, общая протяжённость — 4 с половиной километра, — сказал замдиректора ведомства Евгений Бурнашов.

Сейчас в Светлогорске подходят к завершению работы по установке бун. Монтаж деревянных волнорезов завершен на 90%. Они будут защищать променад от штормов и будут удерживать песок на пляже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госдолг Калининградской области снизился на 388 миллионов рублей
«Балтберегозащита»: К 2024 году в Светлогорске появится пляж шириной 70 метров
На Балтийской трассе «Део Матиз» с 69-летним водителем вылетел в кювет
Пропавший 28-летний калининградец вышел на связь с родными
Под Калининградом «Опель» сбил 50-летнюю женщину, вышедшую на дорогу из-за другой машины
За десять лет число кадетов в Калининградской области увеличилось в 5 раз
Очевидцы опубликовали видео со сгоревшими автомобилями на Горького в Калининграде
В Калининграде на Батальной под колеса авто попала 12-летняя школьница
Заключенный, приготовивший селедку под шубой, победил в кулинарном конкурсе калининградской исправительной колонии
Калининградские заключенные получат заказ на пошив шевронов для силовиков
В Зеленоградском районе найдено тело грибника, пропавшего в начале октября прошлого года
В Светлом мужчина унес с полки супермаркета портативные колонки и гарнитуру
В Черняховском районе обнаружена 250-килограммовая авиабомба
Без паники! На морском побережье Калининградской области нет разлива нефти