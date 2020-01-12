2020-01-12T20:16:22+03:00
Экономика

Госдолг Калининградской области снизился на 388 миллионов рублей

Он составил 21,8 млрд рублей или 53,4% налоговых и неналоговый доходов
Сергей Богров
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Госдолг Калининградской области по состоянию на конец прошлого года снизился на 388 млн рублей. Как сообщили в региональном правительстве, он составил 21,8 млрд рублей или 53,4% налоговых и неналоговый доходов.

В общем объеме государственного долга области ценные бумаги составляют 2,7 млрд рублей, коммерческие кредиты – 6 млрд рублей, бюджетные кредиты – 10,7 млрд рублей, государственные гарантии области – 2,3 млрд рублей.

Расходы на обслуживание государственного долга оценили в 274 млн рублей. Областные власти рассчитывают снизить долговую нагрузку до уровня ниже 50% к налоговым и неналоговым доходам в текущем бюджетном цикле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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