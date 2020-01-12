Калининградцы выстроились в живой хэштег в поддержку больной девочки
В воскресенье в Калининграде состоялся флешмоб в поддержку тяжело больной Миланы Семеньковой. Около 200 участников выстроились в живой хэштег «#МиланаЖиви».
Полуторагодовалая девочка болеет спинальной мышечной атрофией — смертельным генетическим заболеванием, из-за которого через несколько месяцев она перестанет двигаться и даже дышать. Для лечения Миланы необходим укол препарата, который называют самым дорогим в мире. Одна инъекция стоит более 2 млн долларов.
Акция прошла в полдень у Дома Советов. По словам организаторов, на мероприятии присутствовали два патруля полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU