2020-01-12T23:56:52+03:00
Общество

Калининградцы выстроились в живой хэштег в поддержку больной девочки

Присутствующие сложили слово #МиланаЖиви
Сергей Богров
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Кадр видеоКадр видеоФото: Instagram.com
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В воскресенье в Калининграде состоялся флешмоб в поддержку тяжело больной Миланы Семеньковой. Около 200 участников выстроились в живой хэштег «#МиланаЖиви».

Полуторагодовалая девочка болеет спинальной мышечной атрофией — смертельным генетическим заболеванием, из-за которого через несколько месяцев она перестанет двигаться и даже дышать. Для лечения Миланы необходим укол препарата, который называют самым дорогим в мире. Одна инъекция стоит более 2 млн долларов.

Акция прошла в полдень у Дома Советов. По словам организаторов, на мероприятии присутствовали два патруля полиции.

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Калининградцы сложились в живой хэштег
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ИСТОЧНИК KP.RU

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Калининградцы выстроились в живой хэштег в поддержку больной девочки
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