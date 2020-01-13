В Гусеве проведут этап зимней спартакиады учащихся России по шорт-треку
Зональный этап зимней спартакиады учащихся России по шорт-треку пройдет в Гусеве.
С 16 по 18 января спортсмены 15-17 лет покажут себя на ледовой арене местного физкультурно-оздоровительного комплекса.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, ожидается участие свыше 50 представителей республик Мордовия, Чувашия, Татарстан, Москвы, Смоленской, Московской и Калининградской областей.
Торжественное открытие соревнований намечено на 16 января в 12:00.
Начало соревнований ежедневно в 10:00.
Вход свободный.
Спартакиада учащихся России проходит в десятый раз по 15 видам спорта и завершится на третьем этапе. Финальные соревнования среди конькобежцев по шорт-треку пройдут в Красноярске с 11 по 16 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU