2020-01-13T10:17:38+03:00
Спорт

В Гусеве проведут этап зимней спартакиады учащихся России по шорт-треку

Соревнования пройдут с 16 по 18 января
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: министерство спорта Калининградской области
Изменить размер текста:

Зональный этап зимней спартакиады учащихся России по шорт-треку пройдет в Гусеве.

С 16 по 18 января спортсмены 15-17 лет покажут себя на ледовой арене местного физкультурно-оздоровительного комплекса.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, ожидается участие свыше 50 представителей республик Мордовия, Чувашия, Татарстан, Москвы, Смоленской, Московской и Калининградской областей.

Торжественное открытие соревнований намечено на 16 января в 12:00.

Начало соревнований ежедневно в 10:00.

Вход свободный.

Спартакиада учащихся России проходит в десятый раз по 15 видам спорта и завершится на третьем этапе. Финальные соревнования среди конькобежцев по шорт-треку пройдут в Красноярске с 11 по 16 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградца ударили бутылкой по голове и отобрали 10 тысяч рублей
В Гусевском районе перевернулся автобус с пассажирами
Жителя Балтийска задержали за поножовщину
В Немане двое мужчин украли оградку с могилы
Школьник из Калининграда выиграл бронзу первенства России по бильярду
За два часа в Калининграде сбили трех пешеходов
На выходных в Калининградской области задержали 26 пьяных водителей
В Гусеве проведут этап зимней спартакиады учащихся России по шорт-треку
Калининградцы выстроились в живой хэштег в поддержку больной девочки
Госдолг Калининградской области снизился на 388 миллионов рублей
«Балтберегозащита»: К 2024 году в Светлогорске появится пляж шириной 70 метров
На Балтийской трассе «Део Матиз» с 69-летним водителем вылетел в кювет
Пропавший 28-летний калининградец вышел на связь с родными
Под Калининградом «Опель» сбил 50-летнюю женщину, вышедшую на дорогу из-за другой машины
За десять лет число кадетов в Калининградской области увеличилось в 5 раз
Очевидцы опубликовали видео со сгоревшими автомобилями на Горького в Калининграде
В Калининграде на Батальной под колеса авто попала 12-летняя школьница
Заключенный, приготовивший селедку под шубой, победил в кулинарном конкурсе калининградской исправительной колонии
Калининградские заключенные получат заказ на пошив шевронов для силовиков
В Зеленоградском районе найдено тело грибника, пропавшего в начале октября прошлого года
В Светлом мужчина унес с полки супермаркета портативные колонки и гарнитуру
В Черняховском районе обнаружена 250-килограммовая авиабомба
Без паники! На морском побережье Калининградской области нет разлива нефти