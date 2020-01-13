В Гусеве проведут этап зимней спартакиады учащихся России по шорт-треку

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:17:38+03:00

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Зональный этап зимней спартакиады учащихся России по шорт-треку пройдет в Гусеве.

С 16 по 18 января спортсмены 15-17 лет покажут себя на ледовой арене местного физкультурно-оздоровительного комплекса.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, ожидается участие свыше 50 представителей республик Мордовия, Чувашия, Татарстан, Москвы, Смоленской, Московской и Калининградской областей.

Торжественное открытие соревнований намечено на 16 января в 12:00.

Начало соревнований ежедневно в 10:00.

Вход свободный.

Спартакиада учащихся России проходит в десятый раз по 15 видам спорта и завершится на третьем этапе. Финальные соревнования среди конькобежцев по шорт-треку пройдут в Красноярске с 11 по 16 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU