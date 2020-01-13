На выходных в Калининградской области задержали 26 пьяных водителей

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:54:58+03:00

Один из задержанных попался на повторном пьяном вождении. За рецидив ему грозит уголовная ответственность

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 26 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Один из задержанных попался на повторном пьяном вождении. За рецидив ему грозит уголовная ответственность, а это либо крупный денежный штраф, либо лишение свободы.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что водители, находящиеся за рулем в состоянии опьянения, допускают грубые нарушения: превышают скорость, совершают рискованные обгоны, опасные маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров. Нередко подобные нарушения приводят к серьезным ДТП.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-815.

ИСТОЧНИК KP.RU