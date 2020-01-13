За два часа в Калининграде сбили трех пешеходов

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:54:15+03:00

Среди пострадавших – два пенсионера и молодая женщина

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За вечер воскресенья, 12 января на улицах Калининграда под колеса автомобилей попали трое пешеходов.

Сначала в 18:10 на Артиллерийской 43-летняя автоледи на «Тойоте» почему-то не притормозила перед 70-летним горожанином, пересекавшим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В 20 часов улице Леонова 43-летний водитель автобуса «Вольво» также на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 28-летнюю женщину.

И наконец, спустя еще 10 минут 67-летняя дама за рулем «Тойоты» опять-таки при проезде нерегулируемого пешеходного перехода сбила шедшую по «зебре» 73-летнюю калининградку.

В результате ДТП все пешеходы получила травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU