Школьник из Калининграда выиграл бронзу первенства России по бильярду

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:10:41+03:00

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Казань приняла юношеские соревнования по свободной пирамиде русского бильярда, собрав больше 200 представителей 45 регионов России.

Мастерство показывали ребята не старше 21 года.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, отличился на соревнованиях и наш земляк. Глеб Порукевич стал третьим из 54 представителей 20 регионов страны.

Он выиграл пять матчей из шести возможных. Обыграв представителей Санкт-Петербурга, Зеленогорска, Воронежа, Казани и Липецка, калининградец уступил лишь Кириллу Гранкину из Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU