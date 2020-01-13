Школьник из Калининграда выиграл бронзу первенства России по бильярду
Соревнования прошли в Казани
.Фото: Правительство Калининградской области
Изменить размер текста:
Казань приняла юношеские соревнования по свободной пирамиде русского бильярда, собрав больше 200 представителей 45 регионов России.
Мастерство показывали ребята не старше 21 года.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, отличился на соревнованиях и наш земляк. Глеб Порукевич стал третьим из 54 представителей 20 регионов страны.
Он выиграл пять матчей из шести возможных. Обыграв представителей Санкт-Петербурга, Зеленогорска, Воронежа, Казани и Липецка, калининградец уступил лишь Кириллу Гранкину из Рязани.
ИСТОЧНИК KP.RU