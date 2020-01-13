2020-01-13T13:10:41+03:00
Спорт

Школьник из Калининграда выиграл бронзу первенства России по бильярду

Соревнования прошли в Казани
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Правительство Калининградской области
Изменить размер текста:

Казань приняла юношеские соревнования по свободной пирамиде русского бильярда, собрав больше 200 представителей 45 регионов России.

Мастерство показывали ребята не старше 21 года.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, отличился на соревнованиях и наш земляк. Глеб Порукевич стал третьим из 54 представителей 20 регионов страны.

Он выиграл пять матчей из шести возможных. Обыграв представителей Санкт-Петербурга, Зеленогорска, Воронежа, Казани и Липецка, калининградец уступил лишь Кириллу Гранкину из Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградца ударили бутылкой по голове и отобрали 10 тысяч рублей
В Гусевском районе перевернулся автобус с пассажирами
Жителя Балтийска задержали за поножовщину
В Немане двое мужчин украли оградку с могилы
Школьник из Калининграда выиграл бронзу первенства России по бильярду
За два часа в Калининграде сбили трех пешеходов
На выходных в Калининградской области задержали 26 пьяных водителей
В Гусеве проведут этап зимней спартакиады учащихся России по шорт-треку
Калининградцы выстроились в живой хэштег в поддержку больной девочки
Госдолг Калининградской области снизился на 388 миллионов рублей
«Балтберегозащита»: К 2024 году в Светлогорске появится пляж шириной 70 метров
На Балтийской трассе «Део Матиз» с 69-летним водителем вылетел в кювет
Пропавший 28-летний калининградец вышел на связь с родными
Под Калининградом «Опель» сбил 50-летнюю женщину, вышедшую на дорогу из-за другой машины
За десять лет число кадетов в Калининградской области увеличилось в 5 раз
Очевидцы опубликовали видео со сгоревшими автомобилями на Горького в Калининграде
В Калининграде на Батальной под колеса авто попала 12-летняя школьница
Заключенный, приготовивший селедку под шубой, победил в кулинарном конкурсе калининградской исправительной колонии
Калининградские заключенные получат заказ на пошив шевронов для силовиков
В Зеленоградском районе найдено тело грибника, пропавшего в начале октября прошлого года
В Светлом мужчина унес с полки супермаркета портативные колонки и гарнитуру
В Черняховском районе обнаружена 250-килограммовая авиабомба
Без паники! На морском побережье Калининградской области нет разлива нефти