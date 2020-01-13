В Немане двое мужчин украли оградку с могилы
В Немане полицейские раскрыли кражу металлической оградки с кладбища. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
С заявлением о краже в дежурную часть обратилась местная жительница. Участковые проверили всех ранее судимых горожан, и вышли на след похитителей. Ими оказались 32-летний и 35-летний местные жители.
«Злоумышленники спилили железное ограждение и столбы и планировали сдать их в пункт приема металла. Однако не успели продать похищенное имущество и были задержаны. Могильная оградка была изъята полицейскими и возвращена заявительнице», - рассказали в пресс-службе полиции.
Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU