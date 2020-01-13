2020-01-13T13:22:23+03:00
Общество

В Немане двое мужчин украли оградку с могилы

Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Немане полицейские раскрыли кражу металлической оградки с кладбища. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

С заявлением о краже в дежурную часть обратилась местная жительница. Участковые проверили всех ранее судимых горожан, и вышли на след похитителей. Ими оказались 32-летний и 35-летний местные жители.

«Злоумышленники спилили железное ограждение и столбы и планировали сдать их в пункт приема металла. Однако не успели продать похищенное имущество и были задержаны. Могильная оградка была изъята полицейскими и возвращена заявительнице», - рассказали в пресс-службе полиции.

Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградца ударили бутылкой по голове и отобрали 10 тысяч рублей
В Гусевском районе перевернулся автобус с пассажирами
Жителя Балтийска задержали за поножовщину
В Немане двое мужчин украли оградку с могилы
Школьник из Калининграда выиграл бронзу первенства России по бильярду
За два часа в Калининграде сбили трех пешеходов
На выходных в Калининградской области задержали 26 пьяных водителей
В Гусеве проведут этап зимней спартакиады учащихся России по шорт-треку
Калининградцы выстроились в живой хэштег в поддержку больной девочки
Госдолг Калининградской области снизился на 388 миллионов рублей
«Балтберегозащита»: К 2024 году в Светлогорске появится пляж шириной 70 метров
На Балтийской трассе «Део Матиз» с 69-летним водителем вылетел в кювет
Пропавший 28-летний калининградец вышел на связь с родными
Под Калининградом «Опель» сбил 50-летнюю женщину, вышедшую на дорогу из-за другой машины
За десять лет число кадетов в Калининградской области увеличилось в 5 раз
Очевидцы опубликовали видео со сгоревшими автомобилями на Горького в Калининграде
В Калининграде на Батальной под колеса авто попала 12-летняя школьница
Заключенный, приготовивший селедку под шубой, победил в кулинарном конкурсе калининградской исправительной колонии
Калининградские заключенные получат заказ на пошив шевронов для силовиков
В Зеленоградском районе найдено тело грибника, пропавшего в начале октября прошлого года
В Светлом мужчина унес с полки супермаркета портативные колонки и гарнитуру
В Черняховском районе обнаружена 250-килограммовая авиабомба
Без паники! На морском побережье Калининградской области нет разлива нефти