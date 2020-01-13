В Немане двое мужчин украли оградку с могилы

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:22:23+03:00

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В Немане полицейские раскрыли кражу металлической оградки с кладбища. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

С заявлением о краже в дежурную часть обратилась местная жительница. Участковые проверили всех ранее судимых горожан, и вышли на след похитителей. Ими оказались 32-летний и 35-летний местные жители.

«Злоумышленники спилили железное ограждение и столбы и планировали сдать их в пункт приема металла. Однако не успели продать похищенное имущество и были задержаны. Могильная оградка была изъята полицейскими и возвращена заявительнице», - рассказали в пресс-службе полиции.

Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU