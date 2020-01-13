Жителя Балтийска задержали за поножовщину

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:33:17+03:00

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Накануне в хирургическое отделение больницы в Балтийске доставили 33-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением. Медики оказали пострадавшему первую помощь и сообщили об инциденте в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 28-летний местный житель.

«Инцидент произошел в квартире общего знакомого обоих мужчин. Злоумышленник, встретив потерпевшего, вспомнил старый конфликт, произошедший между ними. Схватив нож, подозреваемый ударил оппонента в живот, после чего скрылся с места происшествия», - рассказали в полиции.

Полицейские опросили очевидцев преступления после чего ориентировки с приметами мужчины были направлены всем наружным нарядам. Вскоре злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU