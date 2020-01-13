В Гусевском районе перевернулся автобус с пассажирами
По предварительным данным, никто не пострадал
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В Гусевском районе в понедельник, 13 января, перевернулся рейсовый пассажирский автобус.
ДТП произошло около 10 часов утра. Водитель рейсового автобуса №362, следовавшего в сторону Гусева, не справился с управлением, транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в автобусе находилось 12 пассажиров, по предварительным данным, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU