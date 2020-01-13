Калининградца ударили бутылкой по голове и отобрали 10 тысяч рублей

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:53:25+03:00

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Полицейские раскрыли разбойное нападение в поселке Холмогоровка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Пострадавший за несколько часов до нападения познакомился с местной жительницей. Сельчанка узнала, что у нового знакомого при себе находится крупная сумма денег, и предложила ему зайти к ней в гости. А заодно сообщила своему подельнику о «легкой добыче», и повела нового знакомого по тихим улицам, где их уже поджидал злоумышленник. Он ударил мужчину стеклянной бутылкой по голове, нанес еще несколько ударов ногами по телу и похитил 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска смогли установить личность нападавшего и задержать его. Им оказался 28-летний житель Калининграда. На него завели уголовное дело по статье «Разбой», а это до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU