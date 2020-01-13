2020-01-13T15:21:33+03:00
Общество

Путин поручил сделать доступными авиаперелеты для калининградцев

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить доступность внутренних авиаперелетов для жителей Калининградской области. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Перечень поручений был сформирован по итогам встречи главы региона с общественностью, которая прошла 31 октября 2019 года в Светлогорске. Среди прочих тем, там обсуждались высокие цены на авиаперелеты на калининградском направлении.

«Правительству Российской Федерации принять дополнительные меры государственной поддержки на федеральном уровне, направленные на обеспечение доступности для жителей Калининградской области перелетов в другие города Российской Федерации», - говорится в перечне поручений.

Согласно документу, кабинет министров должен приять «дополнительные меры» до 1 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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