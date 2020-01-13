2020-01-13T15:59:27+03:00
Общество

Прокуратура отклонила треть планируемых проверок калининградского бизнеса в 2020 году

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Госструктуры в этом году планировали провести 2964 плановых проверок хозяйствующих субъектов в Калининградской области. региональная прокуратура «зарубила» 956 планируемых проверок, или 33% об общего числа, сообщает пресс-служба ведомства.

Эти проверки были отклонены из-за несоблюдения запрета на проведения выездных проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, превышения сроков проведения проверок, планирования проверок в отношении прекративших деятельность лиц, неправильного указания ИНН и ОГРН проверяемых лиц.

Сформированный сводный ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год доступен на сайте «Единый реестр проверок». Также просмотреть сводный план проверок субъектов предпринимательства по всей России можно на сайте Генпрокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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