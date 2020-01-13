В Калининградской области создадут аналог Силиконовой долины

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:12:53+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал поручении о проработке вопроса создания в Калининградской области инновационного технологического центра "Балтийская долина". Как сообщило РИА "Новости", это идея возникла в октябре 2019 года во время встречи главы государства с представителями калининградской общественности. Тогда один из выступающих заметил, что около 50 процентов специалистов уезжают из Калининграда в другие города.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Калининградской области... представить предложения, касающиеся создания в Калининградской области инновационного научно-технологического центра "Балтийская Долина – Хьюмантек", а также источников финансирования его строительства и функционирования, включая средства федерального бюджета", - говорится в поручении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад о выполнении поручения необходимо предоставить до 1 июня. Ответственными назначены председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Отмечается, что технологический центр "Балтийская долина" позволит создать 650 рабочих мест. Стоимость проекта центра оценивается в 11,8 млрд рублей, из них 2,2 млрд - частные инвестиции, выполнен проект будет в 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU