Калининградец зарезал приятеля, который мешал ему уснуть

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:13:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный отдел по Московскому району Калининграда регионального Следственного управления СКР объявил о завершении расследования уголовного дела об убийстве 50-летнего горожанина.

Вечером 19 сентября прошлого года во дворе одного из домов в садовом товариществе «Железнодорожник» 35-летний хозяин жилища в компании своей сожительниц и двух приятелей устроили пикник с обильными возлияниями. После застолья все отправились отдыхать. Но один из гостей во сне продолжал бурно переживать события минувшего дня. Его бормотание в конце концов настолько вывело из себя его собутыльника, что тот схватил нож и ударил им спавшего в шею. После чего бедняга, конечно, тут же затих и калининградец, наконец, тоже смог погрузиться в объятия Морфея.

Пробудившись наутро, немного протрезвевший поножовщик сообразил, что наделал, и решил замести следы «мокрого» преступления. Труп с помощью подруги и оставшегося в живых второго приятеля сбросил в колодец во дворе и закидал сверху старым тряпьем. Однако, несмотря на все эти ухищрения, об убийстве вскоре стало известно правоохранителям – через 10 дней тело извлекли из колодца на поверхность и возбудили уголовное дело по признакам части 1 статьи 105 УК РФ (это от 6 до 15 лет лишения свободы в ближайшей для убийцы перспективе).

- На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Калининградской области Наталья Гацко. - Вину в совершенно преступлении он признал. По уголовному делу проведен ряд судебных экспертиз, допрошены свидетели. В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU