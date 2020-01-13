Молодая жена Евгения Петросяна поддержала тяжело больную девочку из Калининграда

13 Янв. 2020 2020-01-13T20:11:57+03:00

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Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова выступила с поддержкой тяжело больной 1,5 годовалой Миланы Семеньковой из Калининграда. Милана страдает смертельным генетическим заболеванием, из-за которого через несколько месяцев она перестанет двигаться и даже дышать.

Татьяна Брухунова выложила сторис в своем Инстграме с хэштегом #Милана_Живи

«Я никогда не делала подобных сторис и постов. Так как глубоко убеждена, что такие проблемы должны решаться на уровне государства, а не граждан страны. Но изучив историю этой малышки, поняла, что ждать пока кто-то из чиновников подумает и о такой проблеме совсем нет времени. Поэтому нарушу свое же обещание и оставлю здесь ссылку на пост о Милане! Не каждый сможет помочь рублем, но каждый сможет разместить этот пост или сторис на своей странице. Давайте все вместе сделаем доброе дело! Пожалуйста!», - написала она и выложила фото девочки из Калининграда.

Полуторагодовалая девочка болеет спинальной мышечной атрофией. Для лечения Миланы необходим укол препарата, который называют самым дорогим в мире. Одна инъекция стоит более 2 млн долларов.

Девочку также поддержал муж певицы Нюши Игорь Сивов и актер Кирилл Зайцев, который снялся в фильме «Союз спасения».

Ранее калининградцы выстроились в живой хэштег в поддержку больной девочки #Милана_Живи

Инстаграм Миланы ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU