2020-01-13T17:45:37+03:00
Общество

Калининградцы задолжали за тепло почти 600 млн рублей

В целом, все потребители задолжали МП «Калининградтеплосеть» чуть меньше миллиарда рублей
Виктор Сергеев
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Жители Калининграда задолжали за тепло и горячую воду 597 млн рублей, еще 311 млн задолжали предприятия и организации, сообщает пресс-служба городской администрации.

В целом, потребители задолжали МП «Калининградтеплосеть» чуть меньше миллиарда рублей. К примеру, на эти деньги можно было бы проложить около 20 километров теплотрассы, или закрыть несколько угольных котельных.

«Должники в течение 2019 года получили 1172 заявления о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по оплате за фактически потребленную тепловую энергию и пени за несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги на сумму около 9,5 млн рублей. За тот же период предприятием заключен 21 договор о рассрочке оплаты долга», - отметили в пресс-службе мэрии.

Погасить задолженность за теплоснабжение и горячее водоснабжение можно в кассах МП «Калининградтеплосеть» ежедневно, кроме воскресенья с 8.00 до 16.57 (в субботу до 15.45) по адресу ул. Нарвская, 58.

ИСТОЧНИК KP.RU

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