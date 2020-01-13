Калининградцы задолжали за тепло почти 600 млн рублей
Жители Калининграда задолжали за тепло и горячую воду 597 млн рублей, еще 311 млн задолжали предприятия и организации, сообщает пресс-служба городской администрации.
В целом, потребители задолжали МП «Калининградтеплосеть» чуть меньше миллиарда рублей. К примеру, на эти деньги можно было бы проложить около 20 километров теплотрассы, или закрыть несколько угольных котельных.
«Должники в течение 2019 года получили 1172 заявления о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по оплате за фактически потребленную тепловую энергию и пени за несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги на сумму около 9,5 млн рублей. За тот же период предприятием заключен 21 договор о рассрочке оплаты долга», - отметили в пресс-службе мэрии.
Погасить задолженность за теплоснабжение и горячее водоснабжение можно в кассах МП «Калининградтеплосеть» ежедневно, кроме воскресенья с 8.00 до 16.57 (в субботу до 15.45) по адресу ул. Нарвская, 58.
ИСТОЧНИК KP.RU