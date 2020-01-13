Под Светлогорском на трассе опрокинулся песоковоз
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Светлогорском районе на трассе опрокинулся песковоз. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
ДТП произошло на въезде в город в районе Ольшанки.
Из кузова грузовика на проезжую часть высыпался песок.
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал, обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU