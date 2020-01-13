Под Светлогорском на трассе опрокинулся песоковоз

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:53:51+03:00

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В Светлогорском районе на трассе опрокинулся песковоз. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло на въезде в город в районе Ольшанки.

Из кузова грузовика на проезжую часть высыпался песок.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал, обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU