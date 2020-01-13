Калининградца задержали на польской границе с фальшивыми деньгами

13 Янв. 2020 2020-01-13T18:03:04+03:00

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На польской границе задержали жителя Калининграда, с поддельными денежными купюрами. Об этом сообщает пресс-служба Варминмко-Мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Гжехотках. Польский пограничник попросил 26-летнего калининградца показать необходимые для пребывания в стране деньги, тот, в свою очередь, продемонстрировал две купюры по «пять тысяч дублей».

В результате на мужчину завели дело за попытку сбыта фальшивых денег.

ИСТОЧНИК KP.RU