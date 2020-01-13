На улице Емельянова в Калининграде КамАЗ сбил женщину на «зебре»

13 Янв. 2020 2020-01-13T18:35:47+03:00

С травмами женщину доставили в больницу

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Утром в понедельник, 13 января, на улице Емельянова в Калининграде грузовик сбил пешехода на переходе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в начале девятого утра в районе дома №314. Водитель КамАЗа сбил 51-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

С травмами женщину доставили в ЦГКБ Калининграда, По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU