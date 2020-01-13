2020-01-13T18:35:47+03:00
Происшествия

На улице Емельянова в Калининграде КамАЗ сбил женщину на «зебре»

С травмами женщину доставили в больницу
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
Изменить размер текста:

Утром в понедельник, 13 января, на улице Емельянова в Калининграде грузовик сбил пешехода на переходе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в начале девятого утра в районе дома №314. Водитель КамАЗа сбил 51-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

С травмами женщину доставили в ЦГКБ Калининграда, По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининград вошел в число популярных регионов для оздоровительного отдыха
На улице Емельянова в Калининграде КамАЗ сбил женщину на «зебре»
Калининградца задержали на польской границе с фальшивыми деньгами
Под Светлогорском на трассе опрокинулся песоковоз
Калининградцы задолжали за тепло почти 600 млн рублей
Молодая жена Евгения Петросяна поддержала тяжело больную девочку из Калининграда
Калининградец зарезал приятеля, который мешал ему уснуть
В Калининградской области создадут аналог Силиконовой долины
Прокуратура отклонила треть планируемых проверок калининградского бизнеса в 2020 году
Путин поручил сделать доступными авиаперелеты для калининградцев
Калининградца ударили бутылкой по голове и отобрали 10 тысяч рублей
В Гусевском районе перевернулся автобус с пассажирами
Жителя Балтийска задержали за поножовщину