2020-01-13T18:40:29+03:00
Общество

Калининград вошел в число популярных регионов для оздоровительного отдыха

Спрос на отдых в санаториях Калининградской области в 2019 году вырос на треть
Виктор Сергеев
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По итогам прошлого года Калининградская область вошла в топ-15 регионов, популярных для оздоровительного отдыха. Соответствующий рейтинг составил Сервис бронирования санаториев Санатории-России.рф по результатам анализа спроса путевок в санатории для отдыха с 1 января по 31 декабря 2019 года

В число популярных регионов вошли Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Московская область, Башкортостан, Алтайский край, Самарская область, Ленинградская область, Ярославская область, Тульская область, Калининградская область, Свердловская область, Ивановская область, Челябинская область и Республика Татарстан.

По данным исследования, для оздоровительного отдыха в прошлом году туристы приобретали путевки в санатории, в среднем, на 10-12 дней. Тенденцией отдыха в санаториях в 2019 году стал рост популярности туров выходного дня.

В исследовании также отмечается, спрос на отдых в санаториях Калининградской области в 2019 году вырос на треть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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