Географ: Из-за теплой зимы в Калининграде весной ждем много клещей
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Насекомые-вредители легко переживают теплую зиму в Калининграде. Из-за отсутствия морозов и снега паразиты не погибают.
Об этом рассказала главный специалист cлужбы организации научно-исследовательской деятельности БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук Дара Гаева в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».
- Насекомые легче переживают теплую зиму, клещи в том числе. Они находятся в анабиозе, их больше. Сейчас подцепить клеща маловероятно, но с наступлением теплых дней в марте – вероятно, - сказала Дара Гаева.
ИСТОЧНИК KP.RU