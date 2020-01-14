В 2019 году аэропорт "Храброво" обслужил более 2,3 млн пассажиров

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:20:02+03:00

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В прошлом году калининградский аэропорт "Храброво" обслужил на 10,3 процента пассажиров больше, чем в 2018-м. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, добавив, что в абсолютных цифрах объем пассажиропотока составил более 2,3 млн человек за год.

В частности, на внутренних воздушных линиях пассажиропоток увеличился на 10,9% по сравнению с итогами 2018 года, составив 2 190 018 человек. Количество пассажиров на международных рейсах выросло на 3,5% по сравнению с прошлым годом, и составило 179 842 человека.

- Рост пассажиропотока на внутренних линиях обусловлен, прежде всего, стабильными регулярными перевозками в Москву и Санкт-Петербург, увеличением частоты выполнения рейсов по этим направлениям, а также расширением маршрутной сети и открытием новых направлений, - пояснили в "Храброво".

В пресс-службе добавили, что в 2020 году "Храброво" продолжит работу по привлечению новых перевозчиков и расширению географии полетов, а также повышению уровня комфорта для всех категорий пассажиров. Суммарно пассажиропоток аэропорта в наступившем году может достигнуть 2,5 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU