Епископ Серафим проведет праздничную службу в Светлогорске
В Светлогорске в среду 15 января отметят престольный праздник в храме Серафима Саровского. По этому случаю божественную литургию возглавит архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.
Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, праздничная служба в храме начнется в 10:00.
История прихода в честь преподобного Серафима Саровского в городе Светлогорске началась в 1991 году.
Неоготическое здание лютеранской кирхи Раушена начала ХХ века постройки использовали тогда в качестве спортивного зала местной школы.
Передача кирхи в введение РПЦ завершилась в 1992. Освящение храма во имя преподобного Серафима Саровского возглавил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне – Патриарх Московский и всея Руси).
ИСТОЧНИК KP.RU