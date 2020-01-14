Епископ Серафим проведет праздничную службу в Светлогорске

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:23:11+03:00

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В Светлогорске в среду 15 января отметят престольный праздник в храме Серафима Саровского. По этому случаю божественную литургию возглавит архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, праздничная служба в храме начнется в 10:00.

История прихода в честь преподобного Серафима Саровского в городе Светлогорске началась в 1991 году.

Неоготическое здание лютеранской кирхи Раушена начала ХХ века постройки использовали тогда в качестве спортивного зала местной школы.

Передача кирхи в введение РПЦ завершилась в 1992. Освящение храма во имя преподобного Серафима Саровского возглавил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне – Патриарх Московский и всея Руси).

ИСТОЧНИК KP.RU