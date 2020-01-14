За отсутствие Калининграда на карте России будут жестко наказывать

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:45:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Минэкономразвития РФ разработало и внесло в правительство России проекты нормативных правовых актов, в том числе поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие установление ответственности за ошибки при составлении топографических, географических и электронных карт. Об этом в интервью "Российской газете" сообщила заместитель министра экономического развития РФ Виктория Абрамченко.

По ее словам, нередко на картах России по непонятным причинам отсутствуют Калининградская область, Крым или Курильские острова.

- Мы регулярно выявляем в рамках надзора и снимаем с полок магазинов картографическую продукцию с некорректным отображением территории Российской Федерации. По результатам нашей работы нарушения устраняются, - сообщила замминистра.

Однако порочная практика продолжается. Чаще всего страдает Калининградская область, которую из-за ее эксклавного положения просто забывают нанести на карту страны. Теперь за ошибки в географических картах будет установлена административная ответственность. Ожидается, что поправки примут в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU