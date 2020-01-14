ГИБДД: В аварии с автобусом под Гусевом пострадали четыре пассажира
По факту ДТП проводится проверка
.Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
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Четыре пассажира рейсового автобуса, который опрокинулся на автодороге «Озерск-Гусев», обратились в больницу с различными ушибами. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Напомним, ДТП произошло накануне утро в районе поселка Жаворонково. Водитель автобуса на прямом участке дороги не справился с управлением и совершил съезд в придорожный кювет с последующим опрокидыванием.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU