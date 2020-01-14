ГИБДД: В аварии с автобусом под Гусевом пострадали четыре пассажира

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:51:47+03:00

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Четыре пассажира рейсового автобуса, который опрокинулся на автодороге «Озерск-Гусев», обратились в больницу с различными ушибами. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, ДТП произошло накануне утро в районе поселка Жаворонково. Водитель автобуса на прямом участке дороги не справился с управлением и совершил съезд в придорожный кювет с последующим опрокидыванием.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU