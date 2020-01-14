Калининградец с пистолетом потребовал в магазине продать ему алкоголь после 9 вечера

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:13:00+03:00

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В Калининграде полицейские задержали мужчину, который угрожал застрелить продавца круглосуточного магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

36-летний горожанин из-за запрета не смог вечером купить алкоголь и стал угрожать продавцу пистолетом. Злоумышленник вскоре скрылся, а продавец позвонил в полицию.

Правоохранители проверили близлежащие улицы и вскоре при поддержке сотрудников частного охранного предприятия задержали подозреваемого. В ходе обыска у него был изъят сигнальный пистолет.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, в декабре прошлого года в Калининградской области ужесточили правила продажи алкоголя. Отныне спиртное можно купить с 11 часов утра до 9 часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU