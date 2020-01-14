В Калининграде пройдет матч чемпионата Европы по регби между Россией и Португалией

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:31:44+03:00

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В феврале стартует ежегодный чемпионат Европы по регби, в котором принимает участие сборная России.

Для нашей команды турнир начнется 1 февраля в Сочи поединком со сборной Испании. А вторая домашняя игра российских регбистов пройдет 22 февраля на стадионе "Калининград". Соперником россиян станет весьма крепкая команда Португалии.

Международный чемпионат Европы по регби является вторым по значимости турниром континента после "Кубка шести наций", в котором участвует элита регби - сборные Англии, Уэльса, Шотландии, Ирландии, Франции и Италии. Сборная России, принимавшая участие в последнем Кубке мира осенью прошлого года, занимает в общемировом рейтинге 20-е место, наши соперники португальцы - на 24-м. А пятерка лучших команд мира выглядит следующим образом: Южная Африка (победитель Кубка мира-2019), Новая Зеландия, Англия, Уэльс, Ирландия.

ИСТОЧНИК KP.RU