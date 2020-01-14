Калининградца будут судить за серию мошенничеств при продаже автозапчастей
Жителя Светлогорска будут судить за серию мошенничеств при продаже автозапчастей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
34-летний мужчина некоторое время действительно добросовестно отправлял заказчикам купленные ими автомобильные запчасти. Но, только для того, чтобы добиться доверия и соответствующей репутации среди автолюбителей.
Вскоре он перестал отсылать товар клиентам, которые поняли что стали жертвами мошенника и обратились в полицию. Как выяснилось в ходе проверки, продавец «подсел» на ставки в интернет-казино и стал спускать все полученные от заказчиков деньги.
Всего житель Светлогорска получил и потратил 336 тысяч рублей, в уголовном деле описано 10 эпизодов мошенничества. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU