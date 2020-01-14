В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник не будет света и воды

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:02:02+03:00

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Во вторник, 14 января, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Судостроительная 99-101, 102-106, 103-119, 110-114, 121-129 ул. 2-я Очаковская 2, ул. 2-ая Судостроительная 2-6, 3-5, 10-12, 11, 15-19, 18-20, ул. Яналова 4-6, ул. К. Маркса 3, 5-11, 16.

С 13.30 до 18.00 электричество отключат в домах по ул. Киевская 50-52, 50в, 50г, ул. Школьная 1-1а, 1б, 2 (школа № 46), 6.

Без холодной воды до 16 часов останутся ул. Саратовская 1-15, 2-18, ул. Воздушная 53-83, 70-76, ул. Добролюбова 20, ул. Бассейная 43, пр-т Мира 125а, 125б.

ИСТОЧНИК KP.RU